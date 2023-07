A korábbi Aleska Diamond, Sáfrány Emese a közösségi oldalán jelentette be május elején, hogy véget ért a kapcsolatuk a TNT-ből ismert Intivel, Zuber Krisztiánnal – aki azóta újabb ismert nővel jött össze, bár egyelőre nem tudni, kiről van szó.

"Most már több mint egy hónapja vagyunk együtt, hál' istennek nagyon jól megvagyunk. Majd egyszer, ha úgy alakul, be fogom mutatni... Mi húsz éve ismerjük amúgy egymást, és egy véletlen beszélgetésből alakult ez ki. Szinte az első látásra, ahogy találkoztunk, összecsapódott ez a dolog. Nekem ő tetszett húsz évvel ezelőtt is, ezt bevallottam neki is" – mondta Inti a Tények Pluszban.

Új párjáról annyit árult el, hogy a megismerkedésükkor, húsz évvel ezelőtt még zenei színtéren mozgott, az egész ország ismerte – ma pedig már a médiában, műsorvezetőként dolgozik.