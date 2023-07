Gálvölgyi János újból játszik, a hangja azonban szerinte még nem az igazi.

Nekem ez nagy stressz volt a visszatérésemnél, hogy milyen különös hangon fogok szólni a színpadról. Hogy fog hatni a közönségre? Tán szinkronizálnak? Erre megszólaltam és a rendes hangom jött ki. Előtte sem tudtam úgy beszélni, utána megint nem, de akkor pontosan úgy, ahogy kellett, ahogy szoktam, ahogy megszokták – mondta a színész a Nők Lapjának. Elárulta, minden perc ajándék számára.

Nagyra értékelem most már az itt és mostot. De az, hogy a következő minutumban mi lesz velem vagy a világgal, az továbbra sem nyomaszt. Ez mindig is így volt és most sem változott. Nem is emlékszem semmire, hogy hogyan is történt, hogy majdnem egy pillanat alatt kiszálltam a buliból. Három napig voltam mélyaltatásban: nem tudok álmokról, látomásokról, nem jelent meg a túlvilág" – mondta Gálvölgyi János.