Schobert Norbert nehéz időszakot tudhat maga mögött, ugyanis 40 millió forintra büntette cégét a Gazdasági Versenyhivatal, majd valaki felszámolási kérelmet is benyújtott ellene. A fitneszguru ekkor úgy döntött, feladja a küzdelmet és veszni hagyja mindazt, amiért egész életében dolgozott, ezzel egyidejűleg bejelentette visszavonulását, most mégis meglepő bejelentést tett.

Visszavonulását tervezte Schobert Norbert az őt és cégét érő csapásokat követően, korábban azt mondta, hogy feleségét, Rubint Rékát és az ő cégét fogja minden erejével támogatni. Arról, hogy milyen szerepet szeretne betölteni felesége cégénél, arról nem beszélt.

A GVH-tól kapott büntetése után sem nagyon nyilatkozott a helyzetéről, de nagyon megviselte őt a történtek. Most úgy tűnik, hogy talpra állt a kezdeti nehézségek után és meglepő bejelentést tett a jövőbeli terveiről.