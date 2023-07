Mint arról korábban írtunk, Széphalmi Juliska és férje lassan három éve, hogy elváltak, a Madách Színház gyönyörű táncművésze sokáig élt egyedülálló édesanyaként, mire újra rátalált a szerelem. Széphalmi nemrég bevallotta, hogy egy fiatalabb férfivel, Kovács Richárd táncművésszel randevúzik, akivel már kilenc hónapja együtt vannak. Széphalmi Juliska most elárulta, hol tart a kapcsolatuk és azt is, hogyan fogadta családja és kisfia az új férfit.

Újra szerelmes Széphalmi Juliska, aki egy szintén táncos férfit választott magamellé. Mivel sokáig egyedülálló volt a válását követően, ezért nagyon óvatosan közelített meg kisfiát a témával, és sokáig is várt arra, hogy bemutassa új barátját. Széphalmi gyerekkori tapasztalataira támaszkodva jobbnak látta, ha nem zúdítja a hétéves Lacikára a szerelmi életét, míg nem érkezik el az ideje, hiszen emlékszik, neki milyen érzés volt, amikor édesanyja új férfit mutatott be neki a szülei válását követően.

Minden egyedülálló édesanyának nehéz szituáció összeismertetni a gyereket azzal a férfival, akivel új életet akar kezdeni. Én is féltem, hogy ez majd sérülést okoz Lacikában. A szüleim nekem is elváltak, nagyon rossz élményeim vannak azzal kapcsolatban. Amikor anyukámnak új párja lett, nehezen éltem meg. Aggódtam attól, Lacika is hasonlóképpen fog érezni attól, hogy az anyukája már egy másik férfivel van. Felelős szülőként erre is gondoltam. Elsősorban magabiztosnak kellett lennem, hogy elég erős-e a kapcsolatunk, hogy újabb lépcsőfokot lépjen a kapcsolatunk" - magyarázta Széphalmi Juliska, aki elég sokáig várt az első találkozóval, majd eleinte semleges helyeken találkoztak, hogy kisfia megszokja az új párja jelenlétét.