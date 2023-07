Jelenleg nemcsak a Guns N' Roses tagjaival lehet összefutni Budapesten, hanem például A galaxis őrzői és A halottak hadserege sztárjával is. Dave Bautista is a magyar fővárosban tartózkodik, valószínűleg a The Killer's Game forgatása miatt. Lapozható Instagram-posztja szerint több nyilvános helyre is betért, nézze meg, hogy merre járt eddig!