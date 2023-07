77 évesen egy sürgősségi gerincműtét komplikációi miatt halt meg Nick Benedict, akit összesen 46 produkcióban láthattunk 1955 és 2011 között.

Főleg szappanoperákban játszott, az Ármány és szenvedélyben majdnem száz epizódban benne volt, de például az All My Childrenben vagy a Nyughatatlan fiatalokban is megjelent.

Olyan sorozatokban is közreműködött, mint a Mission: Impossible, a Hawaii Five-0, az Ironside vagy a Hazárd megye lordjai, de olyan filmekből szintén emlékezhetünk rá, mint A halál jele, az Angela Mooney megint meghal, a Courtney és a fiúk vagy a Túlfűtöttség. Összes munkáját itt találja összegyűjtve.