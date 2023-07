Szakított Bálint Antónia és jogász barátja. Korábban rengeteg közös képük jelent meg a közösségi médiában, de most már nemcsak hogy friss fotóik nincsenek, már nem is ismerősei egymásnak a felületen – hívta fel rá a figyelmet a Blikk informátora.

"Úgy tudom, nemrég szakított a párjával Antónia. Megviselték a történtek, de igyekszik továbblépni és a munkájára, valamint a lányára koncentrálni" – mondta.

A lapnak a pár egyik ismerőse is nyilatkozott, szerinte Bálint Antóniáéknak már hónapok óta voltak nehézségeik: Sokáig nagyon stabilnak és biztosnak tűnt a kapcsolatuk, Antónia ezért is merte a nyilvánosság előtt is vállalni a szerelmét, illetve egy-egy meghitt fotót közzétenni a közösségi oldalán. Az utóbbi hónapokban azonban egyre több gondjuk lett, és feszültté vált közöttük a viszony. Próbálták megoldani a problémáikat, de belátták, hogy képtelenek rá, ezért máshol kell keresniük a boldogságot" – magyarázta.

A Blikk kereste Bálint Antóniát is, ő azonban nem akart a maganéletével kapcsolatban nyilatkozni.