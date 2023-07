Nincs nap, hogy a rajongók ne találnának ki valamit a fiúkról vagy éppen párjaikról. Ebből lett elege nemrég Gyopárnak.

A közösségi médiában való megjelenés mellett én is egy huszonéves lány vagyok, akinek van családja, szerettei. Ha valaki közel áll hozzám, azt szeretem, és talán az ilyen személyek bántása jobban fáj nekem, mint nekik. Kérlek, tartsátok tiszteletben az ő életüket – írta akkor a színésznő, aki feltehetőleg továbbra is Marics Peti barátnője, ugyanis Árpási Petra egy vele közös rövid videót osztott meg Instagram oldalán. A Campus fesztiválról jelentkeztek be, ahol a ValMar is fellépett.

Úgy tűnik a lányok jó barátnők, de az is kiderül a felvétel alapján, hogy Petra és Milán továbbra is egy párt alkotnak. Nemrég azon aggódtak a rajongók ugyanis, hogy elromolhatott a kapcsolatuk, mióta Peti visszaköltözött a zenészhez, mivel Petra eltűnt a házból.