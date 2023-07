Korábban már írtunk róla, június 9-én megszületett a szerelmespár babája. A szülők most újra megmutatták a kislányt, aki a Mei Liza nevet kapta. "Tüneményes, boldog kisbaba! Az éjszakáink is jók, bár sokan mondják, hogy ez még csak a beetetős időszak, de sebaj! Várjuk a további izgalmakat! Nem is tudom, hogy eddig, hogyan tudtunk nélküle élni" – áradozott nemrég róla Békefi Viki.