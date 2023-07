Gáspár Evelin már értesült a hu.gasparevelin.beauty oldal létrejöttéről és mélységesen felháborítja, hogy ismét bűnözők hajtanak hasznot a nevéből és károsítanak meg ezzel fogyni vágyókat.

Nem először történik ez meg velem és tartok tőle, hogy nem is utoljára. Próbálok tenni ezek ellen az oldalak ellen, de a rendőrség tűt keres a szénakazalban, hiszen ezek az oldalak lenyomozhatatlanok.

Ugrálnak különböző szerverbankok között és iszonyú nehéz megtalálni a felelősöket"- mondta.