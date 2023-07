Az történt, hogy a kiberbűnözők létrehoztak egy kamuprofilt a Facebookon Kiss Grofoo néven, már itt fel lehetett volna fedezni, hogy nem az énekes áll a dolog mögött. A kamubulibáró egy "élő" videót indított, amiben azzal kecsegtetett, hogy pénzt ad az első 250 kommentelőnek.

„Áldok mindenkit! Az első 250 ember, aki azt mondja, hogy helló, adok nekik 50 ezer forintot, és igazi vagyok. Ezentúl."

Így szól az átverős szöveg, az élő videót pedig közel százan nézték.

A Ripost elérte Kis Grófót, aki egy percig sem titkolta mély felháborodását. Elárulta, már nem először fordul elő, hogy ilyen gusztustalan módon élnek vissza a képmásával, igaz, a csalók nagyon rafináltak, mindig tartanak 2-3 hónap szünetet.