Osváth Zsolt ZSHOWtime című műsorában vendégeskedett Majka, ahol többek között arról is szó esett, milyen a viszonya egykori zenésztársával.

Együtt edzünk! 'Szia Laci, Szia Peti', váltunk két szót, aztán ennyi. Inkább nem vagyunk sehogy. Azt az idő rendbe tette szerintem köztünk. De nem hiszem, hogy valaha együtt fogunk vacsorázni, összejárni. Én nem otthagytam őt, hanem szétmentünk. Nem úgy volt, hogy én otthagyom őt. Csak hogy bizonyos napokon nem megyek el velük fellépni, amikor szombatok lettek volna. Mentem volna pénteken, csütörtökön, vasárnap csak hát nyilván a szombat a premier nap, akkor van a legtöbb buli, ez őt elég érzékenyen érintette volna anyagilag, hogy én nem tudok menni, mert ugye rengeteg helyre azért hívták, mert én is ott voltam. Ebből született egy kis harc, aminek az lett a vége a megbeszélés után, hogy úgy összekaptunk, hogy már pénteken sem kellett mennem fellépni, meg csütörtökön sem, meg vasárnap se és mindenki elindult a saját útján. Ennek ennyi a története" – magyarázta a rapper.

A Blikk megkereste Dopemant, ő sem haragszik Majkára.