A háromgyerekes anyuka most egy teljesen új arcát mutatja meg a GLAMOUR magazin első digitális címlapján. Kulcsár Edina két hónappal a szülés után, pluszkilókkal is sugárzó. Nőiességének megélése mellett azért is vállalta el a fotózást, hogy ezzel is bizonyítsa másoknak: az önostorozás helyett jobb, ha elfogadjuk azt, amink van, és megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a jelenből. A fotókat Zsólyomi Norbert sztárfotós és Kiss Márk sztárstylist, divattervező készítette. Bár ragyog, Edina az interjúban elmondja, hogy az elmúlt időszakban háttérbe szorult a nőiessége megélése.

Nyilván próbálok figyelni a megjelenésemre, de ez nem mindig egyszerű. Viszont azt gondolom, teljesen mindegy, hogy egy, kettő vagy három gyermeked van, fontos, hogy amikor belenézel a tükörbe, úgy érezd, mindent megtettél azért, hogy jól érezd magad a bőrödben" – árulja el, hozzátéve, hogy az évek alatt megtanulta, hogy rengeteg önbizalmat és pozitív önképet ad, ha az ember foglalkozik magával. A csinos anyuka egyik fő támasza a párja. "Márk rengeteg önbizalmat ad, nem akar megváltoztatni. Néha visszanézem a régi fotóimat, elborzadva nézem, mennyire vékony voltam, amikor összejöttünk. Legalább húsz kilóval voltam könnyebb, és testképzavarral küzdöttem. Folyamatosan diétáztam, soha nem voltam elégedett. Amikor belenéztem a tükörbe, úgy éreztem, attól leszek boldog, ha minél vékonyabb vagyok" – utólag visszagondolva már tudja, ennek az volt az oka, hogy az ember amikor nem érzi jól magát, megpróbál változtatni a szokásain, aztán felismeri, hogy mindez azért van, mert valójában nem boldog. Nem tagadja, az utóbbi években túl gyorsan történtek életében az események, házassága megromlása mellett fény derült új kapcsolatára is.