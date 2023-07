– Nyugalom és béke van. Nagyon sokat vagyunk Erdélyben, annyira gyönyörű hely, ott sokat bóklászunk az erdőben, gombászunk leszakadt gatyában. Annyira élvezem – mondta nemrég az új kapcsolatáról Rebeka, akit az elmúlt időszakban többen is láttak új kedvesével.

A pár egyik közeli ismerőse szerint a kapcsolatuk igazán harmonikus.

– Mondhatni, kétlaki életet folytatnak. Budapesten is van egy bázisuk, főként itt tartózkodnak, de Erdélybe is szinte minden hónapba ellátogatnak, hiszen Andrásnak kint él a családja, a gyermeke, illetve az üzleti érdekeltségei zöme is oda köti. Rebeka szívesen kíséri el, ő is nagyon megszerette a vidéket, de az édesapjához, R. Kárpáti Péterhez is gyakran utaznak Őrbottyánba. Péter nagyon kedveli a lánya választottját – mesélte a Blikk informátora.

– Boldogok együtt, és egyáltalán nem okoz gondot közöttük a nagy korkülönbség. Rebeka felnéz a párjára, aki sokat segít neki a tapasztalataival a vállalkozása körül is.