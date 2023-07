89 évesen meghalt Vince Hill, aki a hatvanas években énekesként vált ismertté: legnépszerűbb dala az 1967-es Edelweiss volt, amely 17 hétig tartotta magát a brit slágerlistán.

Hill aztán 25 stúdiólemezt adott ki, de több film zenéjét (például a Hosszú párbajét) is neki köszönhetjük, miközben olyan sorozatokhoz is felhasználták a dalait, mint a Coronation Street vagy a Szemesnek áll a világ.

A brit nézők műsorvezetőként is ismerhették: egy ideig ő volt a Játék határok nélkül helyi házigazdája, de többek között a They Sold a Million című zenei műsort is vezette saját talkshow-ja, a Gas Street mellett.