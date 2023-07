Különböző okok miatt, de több hollywoodi színésznő nagyon elhízott. És persze van közöttük olyan is, aki ilyen-olyan okból, nagyon megváltozott. Megmutatjuk.

Vanessa Williams

Nemrég a Született feleségek egykori szexi színésznője, Vanessa Williams mutatta meg, hogy bizony őt sem kímélte az idő. A színésznő legismertebb szerepét a Született feleségeknek köszönheti, a történetben nagy sikerrel alakította Lynette Scavo gyerekkori barátnőjét, Renee Perryt. Williams ezután vált igazán ismertté és népszerűvé, és bár a mai napig aktív színészként, mégsem sikerült hasonló sikert elérnie.

Williams karrierje egyébként 1983-ban kezdődött, amikor megnyerte a Miss America szépségversenyt, így ő lett az első színes bőrű szépségkirálynő.

Később azonban lemondott a királynői címről, ugyanis meztelen fotók jelentek meg róla. 1988-ban énekesnői babérokra tört, sőt, a The Right Stuff című albumáért három Grammy-díj-jelölést is kapott.

Nemcsak a Született feleségek sztárja döbbentette meg az embereket valódi kinézetével

Kelly McGillis

Tavaly merült fel újra a neve a Top Gun egykori sztárjának, amikor hosszú évek után folytatást kapott. Az eredeti főszereplők Kelly McGillis és Tom Cruise voltak, viszont a női főszereplő nélkül folytatódott az 1986-os sikerfilm. Sok rajongó szóvá is tette, hogy a szexi szőke színésznőt miért cserélték le, ha a férfi főszereplő maradhatott a folytatásra, majd kiderült, hogy Kelly McGillist ma már senki fel sem ismerné. Az egykor sikeres színésznő rég felhagyott a karrierjével és családot alapított, szerinte ma már túl kövér Hollywoodnak, de ő ezt egyáltalán nem bánja, szerinte a korának megfelelően néz ki.

Öreg vagyok, kövér vagyok, és a koromnak megfelelően nézek ki, és ebben a szakmában erre nincs szükség... Sokkal inkább szeretném abszolút biztonságban érezni magam a bőrömben, és tudni azt, hogy ki és mi vagyok..." - nyilatkozta pár éve az Entertainment Tonightnak.

