Mint írtuk, a Dancing with the Stars egyik nyertese, Csobot Adél műsorbeli táncpartnerével, Hegyes Bertalannal lépett fel a hétvégén a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, amiről a férfi pár képet is mutatott az Instagramon:

A bejegyzéséből kiderült, hogy a szereplésük könnyen elmaradhatott volna, hiszen Hegyes Bertalan lesérült a próbák során, mélyhátizom-gyulladással küzdött.

"Neked, Csobot Adél, pedig különösen köszönöm, hogy táncoltál velem és táncolhattam Veled, hihetetlen, hogy szinte még egy egész év sem telt el azóta, hogy a DWTS miatt találkoztunk, de együtt tangóztunk és művészkedtünk a színpadon! Felejthetetlen pillanatok ezek nekem!" – írta.