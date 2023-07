Ahogy korábban mi is megírtuk, június 17-én, épp egy héttel ezelőtt született meg Dér Heni és férje, Bakos Gergely második gyereke. Az énekesnő a terhességét tavaly év végén jelentette be, már nagyon várta, hogy végre magához ölelhesse kislányát is, aki a Blanka nevet kapta szüleitől.

Dér Heni eddig nem mutatott sokat a kisányból, most azonban közzétett egy olyan videót, ahol már elég sok látszik a kis Blankából, akit éppen édesanyja ringat az ölében. A videót a linkre kattintva tekintheti meg.