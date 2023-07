Épp belföldön nyaral Horváth Gréta, aki tavalyi válása után kezdett életmódváltásba, mely annyira sikeres volt, hogy már 25 kilót fogyott azóta. Szemmel láthatólag jól érzi magát a bőrében, ezért is mutat magáról egyre merészebb fotókat. A 33 éves influenszer szerencsés alkat, ugyanis fogyása ellenére méretes dekoltázsa maradt, amit szívesen megmutat mélyen kivágott felsőkben és bikiniben egyaránt. Most egy egész sorozat készült róla, a kevésbé jól sikerülteket is megmutatta követőinek, viszont így sem győzik dicsérni kifogástalan alakját.