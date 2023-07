Mint írtuk, Megyeri Csilla a szülővárosában, Debrecenben rendezett fesztiválon keveredett szóváltásba egy nővel – majd a nővel lévő férfi meg is verte a műsorvezetőt, a szemtanúk szerint a hajánál fogva rángatta a földre.

A Bors mostanra kiderítette a brutális részleteket is, megbízható forrásból származó információik szerint a következő történt: "A fesztivál területén az egyik vendéglátóhelyen egymástól nem messze foglalt helyet Megyeri Csilla baráti társasága, pár asztalnyira tőlük pedig egy másik csapat, férfiak és nők vegyesen. A szemtanú szerint a két csoportból a nők egy darabig egymást méregették, majd Csilláék hangosan nevetni kezdtek. Nem volt összeszólalkozás, mutogatás, egyszerűen csak nevettek, ami az idegen nőt kihozta a sodrából. Először felállt, és az italát Csilláék felé locsolta, de nem talált célt. Több sem kellett a hírességnek, ő is a nő felé öntötte a saját poharának tartalmát.. Ekkor az idegen nő felpattant a helyéről, átmászott a székeken, az asztalokon, és azonnal Csillának ment. A híresség persze nem hagyta magát, a kezével védekezett a rátámadó nő ellen, de ekkorra odaért ugyanabból a társaságból egy férfi is, aki megragadta Csilla haját, lerántotta a földre és ott ököllel ütötte a fejét. A jelenetet döbbenten nézte végig több tucat ember, mégis csak egy páran vették a bátorságot ahhoz, hogy közbeavatkozzanak, ők kiabálva kérték a férfit, hogy azonnal hagyja abba a bántalmazást" – írja a lap.

Megyeri Csilla azóta sem reagált a történtekre sem a közösségi médiában, sem a sajtóban, az Instagramon is csak a buli kellemesebb részéről osztott meg pár fotót: