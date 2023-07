Kis Grófónak már az apja, a Nagy Grófóként ismert idősebb Kozák László is zenész volt, és úgy tűnik, hamarosan tizenegy éves fia, Lacika is a pályára lép. A mulatós zenész most róla mutatott egy friss fényképet az Instagramon: "Nagyon büszke vagyok Lacikára, hogy már most ilyen tehetséggel rendelkezik. Ez a boldogság, amikor egy apa látja, hogy van utánpótlás" – írta mellé.