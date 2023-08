Marics Peti csúnya balesetet szenvedett a június végi Budapest Park-koncertjükön, ami után egy hónap kényszerpihenőt kellene tartania. Az énekes azonban nem hallgat az orvosokra, a nagy nyári koncertszezonban nem hajlandó lemondani a fellépésekről, és az orvosok tanácsa ellenére is ugrál és rohangál a színpadon. A ValMar tagja korábban már megmutatta, milyen csúnya lett a lába a sérülés után, a Tóth Andival való szakítása után pedig állítólag már egy új barátnő gondoskodik róla, aki egyre idegesebb a róluk terjedő pletykák miatt.

Júniusban baleset érte a ValMar énekesét: Marics Petit tolószékben kellett levinni a színpadról, de nem sokkal később visszatért és a fájdalmai ellenére felpolcolt, sínbe rakott lábbal, ülve énekelte végig a koncertet.

Az énekes szerencsétlen mozdulatáról több videó is felkerült az internetre, ugyanis több ezer ember volt kíváncsi rájuk aznap este, sokan a telefonjukkal rögzítették a balesetet.

Bocsánatot kértek a közönségtől

Később kiderült, hogy eltört a bokája, kórházba is kellett szállítani, ezért le kellett mondaniuk a következő fellépésüket. Tavaly sem volt túl szerencsés, épp a koncertszezonban gyulladtak be a hangszálai, akkor is le kellett mondani a fellépéseiket, így sokan féltették.

Miután nagyon sokan aggódtak érte, és elárasztották az oldalát az üzenetek, így reagált:

Jó lett volna, ha nem törik el a lábam!

– írta közösségi oldalán, majd társa, Valkusz Milán is nyilvánosan üzent.

Ami történt, az az, hogy nem tudtuk kivitelezni az egész show-nkat, amit akartunk és elképzeltünk, mert a Petinek eltört a lába az első szám közepén, ahol ugráltunk, ugrált. Onnantól kezdve borult a kártyavár, de mindegy, hibáztunk, fejben még többet is estünk, úgyhogy emiatt tényleg kösz mindenkinek, hogy így végig velünk tartottatok... Mindent megtettünk szerintem, bakiztunk, úgyhogy ne haragudjatok emiatt. Köszi, hogy élveztétek így is a show-t."

Egyértelmű volt, hogy Marics minél előbb vissza akar térni a színpadra. A sérülése után egy hónap kényszerpihenőre ítélték az orvosok, de az énekes ezt nem tartotta be. A balesete után néhány nappal üzenetet küldött a közönségnek.

A sok dráma és azt orvosolandó poénkodások közepette semmiképp se akartam, hogy elmenjünk amellett, mennyire példaértékű volt az a szeretet és összetartás, amit átéltünk közösen csütörtökön. Beszeltük Spaccal, hogy semmilyen kaliberű show nem tudta volna felülmúlni azokat az energiákat, amiket ez a szerencsétlen forgatókönyv mutatott meg nekünk... Úgyhogy csak annyit akartam még a Parkkal kapcsolatban megosztani veletek, hogy hálás vagyok a barátaimért és a csapatért, családomért, aki velünk együtt dolgozik egy emberként" - írta a koncertképekből álló fotóalbuma mellett.

Képtelen visszafogni magát a színpadon

"Hét napig, amíg a duzzanat le nem megy, muszáj fekvőgipszet viselni. Utána következik a járógipszes időszak, ami nagyjából hat hét, ennél kevesebb már kockázatos. Ebben a szakaszban már ajánlott is valamennyire terhelni a sérült végtagot, de koncertezni, komolyabban megerőltetni a lábat nem nagyon ajánlott: az ember többet árt vele, mint használ" – mondta korábban egy szakember.

Marics Peti a javasoltnál hamarabb újra járta az országot, igaz, a színpadra csak segítséggel jutott fel. Mára ügyesebben mozog, enyhültek a fájdalmai, de a koncerteken az orvosok szerint végig ülnie kellene, hogy a lába meggyógyulhasson.

Nem igy terveztük... Nagyon sokan írtatok és aggódtok értem, amiért repkednek a csókok nektek... Úgyhogy röviden elmesélem, mi lett a diagnózis, illetve hogy lesz a folytatás. Lett egy bokatörés, szerencsére nem elmozdulásos, úgyhogy nem súlyos - illetve bokaszalag is szakadt. Még jó egy hét fekvőgipsz, így sajnos ezen a héten még nem tudok menni fellépésekre... De jövő hét kedden kapok járógipszet és onnantól folytatjuk a nyarat... Kevesebb ugrálással, de együtt. Köszi mindenkinek a jókívánságokat és szeretetet, amit az utóbbi napokban végtelen dózisban küldtetek felém" - írta július elején.

Az énekes remélhetőleg nem csinál magának a mostaninál is nagyobb bajt, ugyanis a fellépéseken képtelen visszafogni magát. Nemrég egy közeli fotón megmutatta, hogy néz ki a lába a sérülés után.

"10 nap 8 buli, de a hangulat az mindig tuti" - írta legutóbb az Instagram-oldalán, arra utalva, hogy szinte minden egyes nap színpadon van.

