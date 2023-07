A dögös lemezlovas kisfia, Beni ötéves, lánya, Vivi pedig három. Két kisgyermeke mellett nem kevesebb, mint öt pomerániai törpespicc gazdája. Mi már nem is család vagyunk, hanem falka! Most már végre én is tag lettem! - mondja Virág, akinek rengeteg a teendője a kutyákkal: mivel dupla szőrzetük van, nagyon sok a kihullott szőr, állandóan takarítani kell utánuk, és sokszor kozmetikázza is őket.

„Az elmúlt néhány évben nagyon felkapott lett a törpespicc külföldön, és hazánkban is. Nekem azonban már azelőtt megvolt az első kutyám. Tíz évvel ezelőtt, egy fotón szerettem bele, és eltökéltem, hogy nekem ilyen kutyus kell! Ekkor került hozzám Onyx. Aztán négy éve, még Vivi születése előtt megint megláttam egy fotót, egy fehér törpespiccről, akit aztán el is hoztunk. Ő a kedvencem, titkon úgy tekintek rá, mintha ő lenne az első lányom!" – ismerte el.

„Aztán jött a harmadik, és úgy voltunk vele, hogy csak még egy: négynél már megállunk. Akkor viszont az történt, hogy egyszerre két baba is megtetszett, én pedig nem tudtam választani" – vallotta be a Ripostnak Virág, aki azt nem tudja megígérni, hogy a jövőben nem szeret bele egy újabb törpespiccbe...