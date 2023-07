A színésznő az elején – saját bevallása szerint – nem jósolt maguknak túl sok időt Péterrel. "– Ma is óvatos vagyok; csak azt tudom, amin már túl vagyunk együtt. Amikor összehozott bennünket az élet, mindketten válófélben voltunk, szétesett az életünk. Azt mondtam Péternek, hogy ha bármelyikünk úgy érzi, szakítani akar, csak annyit mondjon a másiknak: „Köszi!" Néhány hét után is azzal cukkoltam, hogy: „Szerintem nem te fogsz kitolni a Kerepesibe!" Tisztában voltam a köztünk lévő korkülönbséggel is, de csak telt az idő, Péter meg frappáns válasszal reagált: igényt tart a Kerepesi-bérletre!" - kezdte a hot!-nak.

Jól érzik magukat együtt, de nem készülnek nagyobb elköteleződésre.

Sokat adtunk egymásnak. Úgy érzem és remélem, hogy képesek vagyunk együtt változni, fejlődni. Mégis nap mint nap aggódóm a kapcsolatunk miatt és a szakmám miatt is. Nehezen mondok nemet egy-egy fellépésre, ezért már kilenc éve nem voltunk nyaralni

- árulta el.

"Enci többet aggódik a kettőnkön, mint én. Jól érezzük magunkat, működik. Az együttlétünk a közös döntésünk eredménye, nem a kényszer szülte, hiszen nincs közös cégünk, ingatlanunk vagy gyerekünk" - tette hozzá a párja.