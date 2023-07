A Groovehouse-ból ismert Judy a lányával elköltözött otthonról, az énekesnőnek pedig egy ideje új barátja is van. Judy most egy Instagram-sztoriban képet is mutatott a Krisztián nevű üzletemberről, akiről kiderült, hogy régi ismerőse, barátságból szövődött köztük szerelem.

"Krisztián civil, de régóta ismerik már egymást. Judy, miután zátonyra futott a házassága Balázzsal, sok időt töltött a barátaival, köztük Krisztiánnal is, akivel egyre többet beszélgettek, találkoztak. Jól érezték magukat egymás társaságában, és rájöttek, bizony érzelmeket is táplálnak a másik iránt. Szépen lassan haladnak, friss még a kapcsolatuk, ám már ki lehet mondani, néhány hónapja egy párt alkotnak. Mindkettőjük örül ennek a szerelemnek, nagyon boldogok, de szeretnék egyelőre megóvni a nyilvánosságtól a kapcsolatot" - mondta a napokban egy ismerős.