A 64 éves Spaceyt többrendbeli szexuális zaklatással vádolják, állítólag 2001 és 2013 között több férfit is molesztált, vagy zaklatta őket szexuálisan. A színész egyik áldozata végül öngyilkosságot követett el 2019-ben. A legsúlyosabb vádpont szerint egy férfit szexuális aktusra is rákényszerített az akarata ellenére. Kevin Spaceynek az angol bíróságon összesen 12 vádponttal kellett szembenéznie. A színész annak tudatában lépett be a terembe, hogy ha bebizonyosodik a bűnössége a vádpontok nagy részében, úgy életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Épp 64. születésnapján tudta meg az Oscar-díjas színész, hogy három napos ítélethozatali tanácskozást követően a londoni esküdtszék is felmentette a vádpontok alól. Korábban már a New York-i bíróság felmentette, ezért is bizakodott abban, hogy újra bebizonyosodik ártatlansága.

Kevin Spacey nagy árat fizetett az ellene felhozott vádak miatt, ugyanis derékba törte karrierjét, 2017-ben a sikeres Kártyavár című sorozatból is kiírták. Négy férfi is felszólalt ellene, akik zaklatással vádolták, de mégsem tudták rábizonyítani a bűnősségét. Spacey könnyes szemmel hallgatta ma a londoni bíróság ítéletét, melyben felmentették őt az összes vádpont alól - írja az egyik nagy amerikai hírportál.