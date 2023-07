Pénteken koraeste brutális támadás áldozata lett Megyeri Csilla. A celeb a barátnőivel látogatott a Campus Fesztiválra, ahol összetűzésbe keveredtek egy másik csoporttal, melynek tagjai vegyesen nők és férfiak voltak. Ugyan az egymással való kötekedést a nők kezdték, a kialakuló verekedésbe bekapcsolódott egy férfi is, aki a hajánál fogva a földre vitte Csillát, majd ököllel ütötte.

Mindenki fél a támadó férfitól

A Bors úgy tudja, hogy a támadó férfit jól ismerik a hajdúsági városban, az éjszakai élet ismert figurája, akinek már többször meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Talán ez lehetett az oka annak, hogy a szemtanú férfiak közül szinte egy sem mert közbeavatkozni. Csilla a támadás után azonnal kórházba sietett, ahol közel három órán keresztül bent volt. Az információk szerint alaposan kivizsgálták, majd látleletet vettek az egyébként jól látszódó szemkörnyéki és lábsérüléseiről.

Csillának hallgatnia kell

Megyeri Csilla meghúzza magát az eset óta. Érthető a viselkedése, hiszen nagyon megijedhetett, és szinte bizonyos, hogy hosszú időre lesz szüksége ahhoz, hogy lelkileg feldolgozzon egy ilyen brutális támadást. A hallgatását egyébként magyarázhatja az is, hogy esetleg fél a támadójától, mivel Csilla is debreceni illetőségű, szinte biztos, hogy ha közelről nem is, de ismeri a rosszhírű férfit.

A Bors megkereste telefonon Megyeri Csillát, aki mindössze ennyit mondott: