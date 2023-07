A 21 éves énekes, Azahriah nincs meg hosszabb ideig botrányok nélkül, most saját rajongóinak ment neki egy olyan dologért, ami neki és menedzsmentjének sem tetszett. A közlemény elég sajátos hangvételűre sikeredett, nem tudni, hogy közönsége mit szól a kéréséhez.

Azahriah, azaz Baukó Attila időközönként kirobbant egy-egy kisebb vagy nagyobb botrányt, de úgy látszik, őt ez nem zavarja, sőt, élvezi. Tavaly a Szolnoki Palacsintafesztiválon történtekkel kavart hatalmas port, ami talán máig sem ült el, majd G.w.M-mel is összetűzésbe keveredett. Nemrég az RTL Klub bukott öltöztetőjével, Lakatos Márkkal folytatott nyilvános vitát, most rajongóinak ment neki egy közleményben.