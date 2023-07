Liptai Claudia a családjával hosszú évek óta visszatérő vendégek a görögországi Argostólin, most is épp ott nyaralnak. Minden évben készítenek róla egy fotót ugyanazon a partszakaszon, fekete bikiniben, ölében a kisfiával, Marcival. A sorozatot még akkor kezdte, amikor babát várt, most pedig alig bírja el a kisfiát.