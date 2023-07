Jó pár latin színésznő vált már világhírűvé, de vannak, akik Eva Longoriánál vagy Salma Hayeknél is délebbről, egyenesen Dél-Amerikából érkeztek Hollywoodba – és köztük is akadnak olyanok, akiket láthattunk már ruha nélkül. Bemutatunk pár brazil, kolumbiai, venezuelai és argentin színésznőt, nézze meg a meztelen fotóikat!

Morena Baccarin

Rio de Janeiróban született, de már általános iskolába is New Yorkba járt, a középiskolában pedig Claire Danes osztálytársa volt. Később a Homelandben láthattuk őket együtt, ahol Baccarin meztelenül is megjelent – ahogy például a Szerelemben, halálban című filmben is, miközben Ryan Reynoldsszal két napig forgatott szexjeleneteket a Deadpool kedvéért.

Sofía Vergara

A Modern család színésznője állandóan szexi és csábító nőket játszik, filmek és sorozatok helyett azonban inkább újságokba, illetve saját naptárához vetkőzött, főleg fiatalabb korában. A kolumbiai Baranquillában született egyébként, és a közeli strandon fedezték fel 17 évesen – nem sokkal később azonban Miamiba költözött, lényegében a bátyja meggyilkolása miatt.

Gabriela Spanic

Szintén inkább férfimagazinoknak vetkőzött a magyarok kedvenc venezuelai színésznője, aki a Dancing with the Stars itthoni kiadásában is megjelent – és ott is megmutatta a mellbimbóját élő adásban. Fiatalon teljesen meztelen fotózásokat is vállalt, olyan spanyol nyelvű lapokat érdemes a képeiért fellapozni, mint az Extremo vagy a H Para Hombres.

Catalina Sandino Moreno

Rögtön az első filmjéért, az Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes...-ért a kolumbiai színésznők közül elsőként jelölték Oscar-díjra, jelenleg a Kiút című sci-fi sorozatban játszik egy visszafogott, de akaratos karaktert. Vetkőzött A viszonyban (amelyben szintén majdnem 30 epizódban láthattuk), a Medeasban vagy épp Ethan Hawke rendezésében, a Mi a baj velem?-ben.

Lapozzon, a következő oldalon újabb meztelen színésznőkkel folytatjuk!