Tolvai Reni nemrég vallotta be, hogy ismét egy párt alkot szerelmével, Kállay-Saunders Andrással, akit most mégsem vitt magával a nyaralásra, sőt az énekes Görögországba utazott Tolvai Reni nélkül. Az énekesnő is tett utalásokat arra, hogy újra kölön vannak, így felthetőleg a tengerparton próbálja túltenni magát a szakításon.

Tolvai Reni szexi képeivel is azt erősíti, hogy jól érzi magát volt párja nélkül is, a követői nagy örömére egyre merészebb fotókat tesz közzé. Legutóbb falatnyi bikinijében, hatalmas terpeszben ülve, alulról fotózta magát.