Az ausztrál Annie Knight 12 hónap alatt 300 emberrel feküdt le - most elárulta, milyen furcsa kéréseket kap a rajongóitól. Több képért lapozzon!

"Kaptam egyszer egy háromoldalas szöveget, ami olyan volt, mint egy forgatókönyv, benne volt pontosan, miket kell felolvasnom. Az egészet valószínűleg három órámba telt volna leforgatni, mert annyira részletes volt... A forgatókönyv szerint én voltam a legjobb barátjának a felesége, ő pedig átjön, hogy segítsen nekem valamiben. A legjobb barátja persze nem volt otthon, és én nagyon kívántam őt a történet szerint" - mesélte. 500 ausztrál dollárt kínáltak neki a munkáért, ez körülbelül 120 ezer forintnak felel meg.

Egy másik videóban a szőke szépség egy még bizarrabb kérést osztott meg. "Csak egy videót kellett forgatnom arról, ahogy felébredek, és úgy teszek, mintha egy férfi lennék, aki épp most ébredt fel egy női testben" - magyarázta. Persze OnlyFans-oldala is van, ahol "bármit megcsinál". Törzsvendégei vannak, olyan nap is volt, hogy öt férfival feküdt le.



Több képért lapozzon!