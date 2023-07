Horváth Gréta tavalyi botrányos válása után kezdett életmódváltásba, azóta 25 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg. Újra jól érzi magát a bőrében, de szépészeti beavatkozások segítségével akarja a legapróbb hibáit is eltüntetni. Nemrég az orrát műtette meg, most újabb operációra készül.

Horváth Grétára hamar rátalált a szerelem a válását követően, sőt meglepően gyorsan el is jegyezte a civil párja, akit azóta sem mutatott meg nyilvánosan. Az influenszer a fogyása óta egyre többet foglalkozik a megjelenésével, orrműtétjét követően is nagyon örült a végeredménynek. A fiatal édesanya nem áll meg egy beavatkozásnál, elmondása szerint már be is fizette a következőt, így nincs visszaút, újra kés alá fekszik.

Őszinte leszek, alig várom, hogy meglegyen a hasplasztikám. Már ki is fizettem, tehát nincs visszaút. Ezzel egy régi vágyam teljesül - újságolta Horváth Gréta, aki már régóta készül a beavatkozásra, mivel orvosa tanácsára tovább kellett fogynia.