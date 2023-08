Az utóbbi időben egyre durvább hírek látnak napvilágot olyan esetekről, hogy ismert embereket támadnak meg, akik súlyos bántalmazásnak esnek áldozatul. Mindeddig azért szólaltak fel a hazai sztárok, hogy ismeretlen kommentelőktől durva üzeneteket, fenyegetéseket kapnak, melyekkel érzelmileg bántalmazzák őket. Egyes közszereplők irányában mérhetetlen unszimpátia alakult ki, akik eddig szóra sem méltatták a rosszindulatú hozzászólásokat, de úgy tűnik, ez a helyzet kezd elfajulni és az agresszió testet ölt a nyílt utcákon is. Idén először Opitz Barbi esett áldozatául egy budapesti plázában egy durva bántalmazó társaságnak, akik csak azért verték meg, mert nem volt nekik szimpatikus. Majd rövid időn belül az RTL Klub egyik lecsúszott reality-szereplője, VV Virág töltött fel egy videót, melyben zokogva azt sugallmazta, hogy súlyosan bántalmazta a párja. Ezt követően szinte pár nap különbséggel Megyeri Csilláról is kiszivárogtak olyan felvételek és információk, hogy brutálisan megverték a 2023-as Campus Fesztiválon, melyet az egykori műsorvezető szülővárosában, Debrecenben rendeztek. Lássuk, melyek voltak az eddigi legsúlyosabb esetek!

Megyeri Csilla

A legutóbbi nagy port kavart botrány az egykori műsorvezető nevéhez köthető, akiről sokan állítják, hogy mindig is negatív viselkedésével hergelte az embereket. Szemtanúk elmondása szerint az ő esetében az történt, hogy egyik ismerősével vitatkoztak össze a 2023-as debreceni Campus Fesztiválon, ahol a vitába beleavatkozott egy rossz hírnevű férfi is, aki végül brutálisan megverte Megyerit.

Úgy tudom, a férfi Csilla egyik barátnőjének az exe volt. Először a srác párjával kezdtek el beszólogatni egymásnak, megjegyzéseket tettek, kinevették a másikat. Aztán egymásra öntöttek egy-egy pohár italt, majd verekedni kezdtek. Utána folytatódott a kiabálás, majd a srác a hajánál fogva kezdte el rángatni Csillát, lecibálta a földre, utána pedig elkezdte rugdosni is. Ekkor érkeztek meg a biztonságiak, hogy szétválasszák őket" - mondta az esetről egy szemtanú, aki valamennyire ismerte a balhés társaságot.

Az esetről egy ideig mélyen hallgatott az egykori műsorvezető, aki azt állította, hogy ügyvédje tanácsára nem beszélhet, és ezért nem mutathatja meg a sérüléseit sem, melyeket a bántalmazása után azonnal kórházban vizsgáltatott meg. Majd mégis úgy döntött, hogy megszólal az esetről, ugyanis annyi pletyka keringett a történtekről, annyi kritika érte, hogy tisztázni szerette volna a helyzetet. A súlyos vádakra egy rádiós interjúban reagált azért, hogy tisztázza magát. A két fél verziójában vannak azonos pontok, de a nézeteltérésük a mai napig fennáll.

Megyeri elmondta, hogy lelkileg nagyon megviselték a történtek, majd hozzátette, hogy az őt megtámadó pár gyerekei miatt nem nyilatkozott, de mindenképp jogi útra tereli az ügyet. Feltehetően a feljelentést már megtette a férfi ellen, aki sokak szerint nagyon rossz hírben áll a környéken. Többen is azt állítják, hogy sokan félnek tőle, ezért sem lépett közbe senki, amikor Megyeri Csillát ütlegelte, rugdosta.

A Tények birtokába került egy videó az esetet megelőző szóváltásról, ahol még a verekedés nem látható, de az előzményeket jól mutatja, hogy feszült a hangulat. Megyeri magabiztosan állította követői kérdésére, hogy van felvétele az esetről, valószínűleg ezt is szeretné felhasználni a tettesek ellen.

Megyeri Csilla bejegyzései alatt és különböző bulvártémákkal foglalkozó csoportokban is megjelent a történet többi szereplője, többek között az a nő is, akivel szóváltásba keveredett. Megyeri megerősítette, hogy ismeri a férfit és a nőt is, hiszen a férfi az egyik barátnőjének a volt férje. Ezért valószínű, hogy nem alaptalanok azok a pletykák, hogy az egykori műsorvezető és bántalmazója korábban jó baráti viszonyban voltak.

Megyeri azóta egyre több konkrétumot árul el a bántalmazásáról, arról, hogy milyen kapcsolatban állt a férfival. Azokat a híreszteléseket, miszerint többmilliós tartozása lenne a férfi felé, tagadta, amit egy közös ismerősük vetett fel, szintén egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban.

Megyeri a kezdeti hallgatás után egyre nyíltabban beszél az esetről, valószínűleg segít neki abban, hogy feldolgozza a traumát. Egy hosszabb Instagram-bejegyzésben is beszámolt az érzéseiről, melyben leírta, hogy magát is felelősnek tartja a történtek miatt, és azt is, hogy ő erről nem akart nyíltan beszélni, csak a barátai és családja, akikkel ezt szíve szerint megosztaná.

Hogy én hibáztatom-e magam? Mindennap. Nyolc nap telt el, de éjszakánként alvás helyett azon pörgetem az agyam, hogy mit kellett volna máshogy csinálnom, mikor volt az a pont, amikor inkább fel kellett volna állni és elsétálni" - kezdte a bejegyzésben Megyeri, aki azóta úgy döntött, hogy megmutatja a sérülését is, a monoklija még kilenc nap után is nagyon feltűnő, mely az egyik szemhéján van.

Megyeri nemrég elárulta, hogy rájött, mennyire megviselte őt az, hogy ennyire durván megverték, és ő, aki egy társaságkedvelő ember, most retteg emberek közé menni. Az egykori műsorvezető szeretné pozitív irányba terelni a történteket; úgy érzi, hogy szeretne segíteni a bántalmazott nőknek, így azt tervezi, hogy ő is részt vesz a bántalmazás és erőszak elleni kampányokban.

Ha csak egy pofonnal kevesebb csattan egy nő arcán, már megérte az a fizikai és lelki fájdalom, amit át kell éljek, mert ezt az élményt nem véletlenül kaptam a sorstól, ez nem kérdés. Nyilvánvaló, hogy kezdenem kell vele valamit, például úgy érzem, ezek után be kell álljak azok közé, akik a nők elleni erőszak visszaszorításáért harcolnak" - mondta Megyeri Csilla, aki nagyon megtört a bántalmazást követően, de úgy gondolja, hogy ez okkal történt meg vele.

Megyeri Csilla két héttel a támadás után merészkedett először emberek közé, azt is azért, mert hivatalos volt párjával egy esküvőre. A követőknek feltűnt, hogy Megyeri rengeteget fogyott a történtek után, valószínűleg a stressz és az őt ért trauma következtében. Többen meg is jegyezték, hogy vigyázzon magára, mert nagyon vékony lett, de ő higgadtan úgy reagált, hogy nem bánja, hogy lement róla egy-két kiló felesleg.

Megyeri továbbra sem aludhat nyugodtan, a történetnek koránt sincs vége, annak ellenére, hogy megtette a feljelentést a támadója ellen, nem kapott jó híreket. Ugyanis egy neve elhallgatását kérő jogász a sajtón keresztül üzent a bántalmazott nőnek, hogy visszaüthet rá a feljelentése, amennyiben nem jó tanácsokkal látta el saját ügyvédje. A jogász felhívta Megyeri figyelmét arra, hogy ha garázdaság vádjában indult el a hatósági eljárás a tettes ellen, akkor ő és a másik érintett nő, aki a verekedésben részt vett, vallhatnak Megyeri ellen, ekkor már csoportos garázdaság miatt folytatódik az eljárás, és végül hiába ő tett feljelentést, még felfüggesztett börtönbüntetést is kaphat.

