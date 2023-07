A 2018-ban meghalt Joseph Walter Jacksonról - Joe Jacksonról - már korábban is lehetett tudni, hogy pszichésen terrorban tartotta több gyerekét, fizikailag rendszeresen bántalmazta őket: sokak szerint ez a látszólag pompában, csillogásban, de valóban rettegésben töltött gyerekkor vezetett súlyos személyiségtorzuláshoz Michael Jackson esetében.

La Toya Yvonne Jackson amerikai énekesnő; az ötödik testvér a Jackson családban, Michael Jackson egyik testvére. Joseph és Katherine Jackson ötödik gyermekeként született. Azt állítja, hogy apja rendszeresen nemi erőszakot követett el rajta, amikor 11 éves volt – írta a The Mirror.

Az énekesnő szerint az anyja tudott a dologról, de csak szórványos és erőtlen kísérleteket tett, hogy megfékezze az erőszakos férfit, így amikor az átmászott a sajátjából a kislány ágyába, annyit mondott, hogy „Ne, Joe, ma este ne... hagyd őt pihenni, hagyd békén, fáradt." A családban többen tudhattak arról, mi zajlik a szobában.

Az erőszakos légkör miatt lehetett, hogy nővére, Rebbie Jackson 16 évesen el is költözött a házból. La Toya szerint apja akkor kapott rá szexuálisan, amikor Rebbie már nem volt velük. Nem tudja, hogy Janet Jackson is nemi erőszak áldozata lett volna, erről – úgy tűnik – nem beszéltek otthon, gyerekként, később pedig sokáig titkolta, majd leírta és interjúkban is megerősítette a vádakat.



