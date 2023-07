Jó ideje tart a botrány Harry herceg és felesége, Meghan Markle körül, akik évekkel ezelőtt úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a brit királyi családot és Amerikába költöznek. A magyarázat az volt, hogy Meghan Markle nem tudott beilleszkedni férje családjába, ugyanis azok éreztették vele, hogy kívülálló és származása miatt is megkülönböztették. Azóta több próbálkozásuk is volt a békülésre, de ezzel talán már elkéstek, ugyanis II. Erzsébet királynő temetésén és III. Károly király koronázásán történtek után egyáltalán nem látják őket szívesen a palotában. A folyamatos botrányaik, az ellenséges hangulat hatással volt házasságukra is, egy bennfentes elárulta, hogy válás lehet a vége.