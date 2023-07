Horváth Grétára hamar rátalált a szerelem a válását követően, sőt meglepően gyorsan el is jegyezte a civil párja, akit azóta sem mutatott meg nyilvánosan. Az influenszer a fogyása óta egyre többet foglalkozik a megjelenésével, orrműtétjét követően is nagyon örült a végeredménynek. A fiatal édesanya nem áll meg egy beavatkozásnál, elmondása szerint már be is fizette a következőt, így nincs visszaút, újra kés alá fekszik, hasplasztikája lesz.

Horváth Gréta és Meggyes Dávid 2019-ben nyerték meg a TV2-n az Ázsia Expresszt, Janicsák Vecáékat megelőzve. A páros később elvált, Horváth Gréta pedig sokat fogyott, és szereti is mutogatni, hogy néz ki