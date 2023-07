Egy nyilvánvalóan átverős fogyókúrás terméket áruló cég már 2017-ben és 2020-ban is Ábel Anita nevével és egy elvileg vele készült, de hamis interjúval hirdette termékét. A műsorvezető természetesen jelzett a követőinek és feljelentést is tett. 2022-ben újra csalók próbáltak pénzhez jutni a nevével és ez történt most is, 2023 júliusában.

Ezúttal inkontinencia elleni szert próbálnak eladni vele, persze Ábel tudta nélkül. Az inkontinencia vizelet- és széklet visszatartási képtelenséget jelent. Általában azonban az akaratlan vizeletvesztést értik alatta: vizelet-inkontinenciáról beszélünk tehát akkor, ha akarattól függetlenül vizelet ürül a húgyhólyagból, mindegy, hogy csupán néhány cseppről vagy nagyobb mennyiségről van szó.



Mutatjuk Ábel Anita kissé ideges posztját, lapozzon!