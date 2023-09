A nyolcvanas években ért el komoly popsikereket nőként Madonna, Whitney Houston, Belinda Carlisle, Kate Bush, Grace Jones, Janet Jackson, Kylie Minogue, de Európa is sorra gyártotta a női popsztárokat, Kim Wilde, Samantha Fox, C. C. Catch, Nena, Sandra, Nina Hagen, Annie Lennox, Björk és Sabrina gyakran jelent meg a kamaszgyerekek szobáinak falán, poszter formájában. Európai, női együttesek is meg-megjelentek a listákon, ott volt a Bananarama vagy a Bangles, de senki nem vetkőzött annyit, mint Samantha Fox és Sabrina.