Bódi Sylvi már év elején túlesett a nyaraláson, amikor Indonéziába utazott hosszabb időre és rengeteg kalandban volt része. Legnagyobb szenvedélyének, a szörfözésnek is hódolhatott kedve szerint, amiről rengeteg fotót és videót mutatott a közösségi oldalán. Az egykori Playmate-nek úgy tűnik, hogy hiányzik Bali és a tengepart, most is az ott készült fotókkal nosztalgiázik az Instagram-oldalán, ahol egy merész, félmeztelen fotót mutatott követőinek, melyen egy szál tangában hempereg a homokban.