Az elmúlt hetek egyik legnagyobb botrányát Johnny Depp okozta Budapesten, aki a Hollywood Vampires formációval lépett volna fel július 18-án, a a Papp László Budapest Sportarénában. A koncertet egy órával a kezdés előtt lemondták, később olyan hírek terjedtek, hogy Johnny Depp annyira ittas volt, hogy nem tudott megjelenni a helyszínen, ezért hagyták cserben a hazai rajongókat. Most megszületett a döntés, hogyan kárpótolják a cserbenhagyott érdeklődőket.

Nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában is lemondták a koncertjüket Johnny Deppék, akik Budapestről Lengyelországba vették az irányt. Állítólag több szemtanú is látta, hogy a színész túlságosan sokat ivott, a nagy nyári melegben megártott neki, még orvost is hívni kellett hozzá.

A botrányt követően a legnagyobb titokban hagyták el a fővárosi szállásukat, hiszen tudták, hogy hatalmas csalódást okoztak a rajongóiknak. A budapesti koncert szervezői eddig egyeztettek a továbbiakról, akik nagyon reménykedtek abban, hogy pótolni tudják az elmaradt fellépést, de sajnos rossz hírt kellett közöljenek az érdeklődőkkel.

Sajnálattal értesítjük, hogy a magyarországi szervező és a zenekar managementje közötti tárgyalások lezárultak és a 2023.07.18.-i Hollywood Vampires koncert nem kerül pótlásra, így a jegyek árát visszatérítjük - áll abban a levélben, melyet a szervezők küldtek ki azoknak, akik interneten keresztül váltották meg a koncertjegyeiket.

A legésszerűbb magyarázat arra, hogy miért nem pótolják az elmaradt koncertet az az, hogy a Hollywood Vampires tagjai külön-külön is nagyon elfoglaltak, így szinte lehetetlen belátható időn belül új időpontot egyezteteni. BárJohnny Depp előreláthatólag ősszel visszatér Magyarországra, de egy forgatás, és nem az elmaradt koncert miatt. A zenekar többi tagjának is egyéb elfoglaltságai miatt nehezíti meg az egyeztetést, ugyanis Joe Perry ősztől az Aerosmith búcsú turnéra készül, Alice Cooper pedig szólóban koncertezik augusztustól - írja a Blikk.