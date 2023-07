77 évesen krónikus tüdőbetegségben, COPD-ben halt meg az Eagles alapító tagja, basszusgitárosa és énekese, Randy Meisner – közölték a zenekar hivatalos honlapján.

Meisner az Eagles előtt a Pocóban és a Stone Canyon Bandben játszott, majd 1971-ben Don Henley-vel, Glen Freyjel és Bernie Leadonnal megalapította a legendás zenekart, amelynek legalább egy számát mindenki ismeri:

Az Eagles aztán elképesztő sikereket ért el, 1976-os válogatásalbumuk a mai napig tartja az eladási rekordot az Egyesült Államokban, ahol 38 millió példányban kelt el.

Összesen körülbelül 150 millió lemezt adtak el, ez azonban csak részben Meisner sikere, ő ugyanis 1977-ben kilépett az együttesből – 1998-ban azonban így is beiktatták a zenésztársaival a Rock and Roll Hall of Fame-be.