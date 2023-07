"A sok évtized alatt életemben soha semmimet nem vesztettem el eddig, de most megesett, nem vagyok tökéletes. Ez most nem sikerült. Szórakozottságomban otthagytam véletlenül a kelenföldi pályaudvaron, egy padon a hátizsákom, amit el is vittek... Természetesen kerestük sokáig, a férjem a kukákat is átnézte és a pénztáraknál is érdeklődtünk, tényleg mindenhol megnéztük, de sehol nem volt és nem adták le, valaki elvitte. Elmentem a kerületi rendőrkapitánysághoz feljelentést tenni, ugyanis nem szabad azt mondani, hogy veszett fejsze nyele az egész, mert úgysem kerül meg, mert lehetséges bármi. Mindenesetre én aznap a 12. bejelentést tevő voltam! Felvettük a nyomozati anyagot, azóta is folyik a nyomozás, ellenőrzik a kamerákat, úgyhogy még van pici esélye, hogy megtaláljuk a táskát" - mondta Kandász Andrea.

"A hétfőmet a kormányablakban töltöttem, néhány óra alatt meg is volt az összes új igazolványom. Ha van a kezedben egy rendőrségi feljelentés, ingyen kiállítják neked az összes iratod, ezért is megéri a dolog után menni a hatóságoknál" – tette hozzá a Bors megkeresésére.