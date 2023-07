A TV2 fiatal sztárja az Exatlonnak köszönheti, hogy egy ország megismerte, azóta egyre több lehetőséget kap a csatorna műsoraiban, hogy bizonyítsa, nemcsak a sporthoz ért. Legutóbb a Dancing with the Starsban versenyezett, majd a Zsákbamacskában is feltűnt Majka és Pápai Joci oldalán.