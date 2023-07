Mint írtuk, nemrég egy fesztiválon megverték a több valóságshow-ban látott Megyeri Csillát - méghozzá egy férfi ütötte meg. Az esetről itt olvashat hosszabban.

Zámbó Krisztiánnak is megvan a véleménye az esetről. „Hallottam a történtekről, és szeretném majd felhívni őket, hiszen jóban vagyok velük, különösen Zsoltival, de azt gondolom, most csörög eleget a telefonjuk, nem akarom én is zavarni Csilláékat. Bár a pontos részleteket nem ismerem, mélyen felháborít az eset! Undorító dolog nőre kezet emelni! Tudom, hogy vannak, akik szeretnek provokálni, de ez nem jogosít fel a bántalmazásra! Ha csak nem késsel támad a nő, nincs rá semmilyen mentség. Nem tartom ezt normálisnak. Pedig mennyien megteszik, ott az a sok családon belüli erőszak, s rengeteg esetre nem is derül fény" - mondta.

"Az elkövetőnek vissza kéne kapnia, amit tett. Tudom, hogy az erőszak nem vezet jóra, de ilyen a habitusom. Ha az én szerelmemre emelne egy férfi kezet, az lenne a minimum, hogy eltöröm a karját. Persze a páromat, Zsuzsikát sem kell félteni: ha hozzám nyúlna nő, akkor ő biztos kikaparná a szemét!" - tette hozzá a Ripost megkeresésére.

