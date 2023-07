Az utóbbi időben egyre nagyobb teret hódítanak a koreai sorozatok, melyektől már nem idegenkednek annyira a tévénézők, mint korábban. Az évekkel ezelőtt készült sorozatok is másodvirágzásukat élik világszerte, ami amai napig legnépszerűbb sorozatnak számító, Squid Game-nek köszönhető. A Nyerd meg az életed! utat tört a koreai gyártású sorozatoknak és filmeknek is egyaránt, mivel a nézők szívéhez közel hozta a koreai kúltúrát, így az ottani filmeknek azóta is felfelé ível a népszerűsége.

Squid Game – Nyerd meg az életed!

A 2021-es koreai, saját gyártású sorozat átírta a koreai filsorozatok szerepét a fimiparban, ugyanis akkora világszenzáció lett, amelyre senki sem számított. A megjelenése után mindenki erről beszélt, és mindenki a filmben látható játékokat utánozta, és sosem látott nézettségi rekordot döntött a Netflixen. A mai napig a szolgáltató legnézettebb műsora, premierjét követően 28 nap alatt, 1,65 milliárd óra nézettséget produkált, így stabilan megszerezte magának az első helyet az összesített listán. A történet egy olyan túlélőjátékról szól, melyben a játékosoknak koreai gyerekjátékokat kell játszaniuk a több milliós nyeremény reményében, azonban a vesztesek nemcsak a nyereménytől esnek el, hanem brutálisan ki is végzik őket. A Squid Game-et követően a korábbi koreai sorozatok iránt is megnőtt az érdeklődés, sőt, egy feledésbe merült, hasonló tematikájú japán sorozat is hatalmas sikereket aratott a Squid Game-nek köszönhetően, az Alice in Borderland, azaz Alice határországban így második évadot is kapott. Hamarosan viszont érkezik a Squid Game második évada is a nagy sikerre való tekintettel, pedig eredetileg egy évadot terveztek a készítők.



Crash Landing on You - A szerelem siklóernyőn érkezik

2023-ban a koreai romantikus dráma egyelőre a legnézettebb saját gyártású sorozat, mely szintén a Netflixen érhető el világszerte. A történet szerint Jun Szeri, egy sikeres dél-koreai üzletasszony, aki saját cége termékét, egy siklóernyőt tesztel a Szöul feletti hegyekben, amikor váratlanul egy tornádó csap le rá és ő egy fán landol. Jun Szeri egy idő után rájön, hogy Észak-Koreába sodorta el a vihar és senki sem veszi észre őt. A bajbajutott nőre végül egy Ri Dzsonghjok nevű százados talál rá véletlenül, aki elől először megpróbál elszökni. A százados végül megtalálja őt, és bár eleinte csak azért fognak össze, hogy a nő ne hozzon bajt a fejére, mégis gyengéd érzelmek alakulnak ki közöttük, de a végső cél az, hogy Jun Szeri biztonságban hazatérhessen.

All of us are dead – Mindannyian halottak vagyunk

A dél-koreai zombi apokalipszis témájú horror is hatalmas sikernek örvend a Netfilx felületén, az első 30 napban 474,26 millió órán át nézték a szolgáltató oldalán. A történet nagy része egy középiskolában játszódik, egy kitalált dél-koreai városban, Hyosanban, ahol hirtelen zombi apokalipszis tör ki, ami veszélyezteti a diákok és az ott élők biztonságát. Egy sikertelen tudományos kísérlet után a helyi középiskolát elárasztják a zombik, a csapdába esett diákok pedig a túlélésért küzdenek, élelem, víz nélkül és segítség nélkül, mivel a kormány megszakította velük a kommunikációt. Az ott található felszerelésekkel kell megvédeniük magukat egy rögtönzött csatatér közepén, különben ők is megfertőződnek a halálos vírussal.

Single's Inferno – Szinglik pokla

A Szinglik pokla című sorozat kilóg a sorból, ugyanis ez egy társkereső reality-műsor. A műsorvezetők egy dél-koreai énekes, Kyuhyun, Hanhae, Lee Da-hee színésznő és Hong Jin-kyung humorista. A nagy sikernek örvendő reality már két évadot is megélt, hiszen két népszerű stílust vegyít egy műsorban. Az alapötlet a túlélő-showk mintájára, hogy tizenkét idegent leraknak egy szigeten, ahonnan ki kell szabadulni, de úgy, hogy közben párt is találnak maguknak.

Hellbound – Út a pokol felé

A Hellbound egy dél-koreai sötét fantasy-sorozat, amelyet Yeon Sang-ho rendezett, saját, azonos nevű webfilmje alapján. Az eredeti Netflix-kiadás az akkor még jövőbeli 2022-es évet jeleníti meg, melyben természetfeletti lények jelennek meg hirtelen a semmiből azért, hogy pokolra ítéljék az embereket. A sorozat 2021. november 19-én jelent meg a Netflixen, és már másnap a világ legnézettebb Netflix-sorozatává vált, ezzel akkor megelőzve a két hónappal korábban megjelent Squid Game-et, de hosszútávon nem tudta lekörözni.

