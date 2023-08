Pető Brúnó, a Bruno x Spacc formációból ismert előadó vadonatúj szóló száma az Ördög Nórika címet viseli. A dal egy igazi nyári sláger, latinos, fiatalos és vidám, mivel a Mexikóban töltött versenyhetek inspirálták. A videoklipben Nóriról egy régi felvétel látható, nem véletlenül, hiszen Brúnó gyerekkori plátói szerelme a csinos műsorvezető volt. Az Ázsia Expressz forgatása során pedig lehetősége volt élőben is találkoznia vele, az udvarlásra pedig minden alkalmat megragadott. Ördög Nóra még a klipben való szereplésre is igent mondott, szuper hangulatban telt a forgatás. Emellett a zenész jó barátja, Marics Peti, Ázsia Expresszes csapattársa, Tóth Dávid és saját kisöccse is szerepelt.