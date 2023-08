Egy patakban találták meg a The Shins basszusgitárosának, Neal Langfordnak a holttestét.

Az észak-karolinai Bathban egy privát stég mellett a patakban találták meg az 50 éves Neal Langford holttestét. A rendőrség még vizsgálja, hogy mi történhetett, de az idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Langford a The Shins első basszusgitárosa volt,debütáló lemezükön, a 2001-es Oh, Inverted Worldön is az ő játékát lehet hallani.

Nélküle talán az egész zenekarból nem lett volna semmi, legalábbis a frontember, James Mercer arról írt az Instagramon, hogy annak idején Langford miatt lépett színpadra, ő segített neki leküzdeni a félénkségét.