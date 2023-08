Mint korábban írtuk, tavaly év végén hivatalosan is három év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték Lagzi Lajcsit, akit víz-,gáz- és áramlopás vádjában talált bűnösnek a bíróság. Lagzi Lajcsi az ítélet után folyamatosan azzal próbálkozott, hogy elkerülje a börtönt, de nem váltak be a trükkjei, így végül április végén be kellett vonulnia a baracskai börtönbe. Azóta is egyre rosszabb egészségügyi állapotára hivatkozva szeretne kiszabadulni, most kiderült, valójában hogyan érzi magát a rácsok mögött.