Árverésen árulják az egykori bejárati ajtaját annak a Beverly Hills-i háznak, ahol Charles Manson és társai Roman Polanski terhes feleségét, Sharon Tate-et is megölték 1969-ben.

A Manson-banda egyik tagja akkor a "pig", vagyis "disznó" feliratot festette az ajtóra Tate vérével, de természetesen azt már régen eltüntették róla – ahogy maga a ház sincs már meg, új villa épült a telken.

Az ajtó is már többször gazdát cserélt, eredetileg még Trent Reznor vitte magával a kilencvenes években, miután zenekarával, a Nine Inch Nailszel a házban vették fel a The Downward Spiral című lemezüket – írja a TMZ.

A lap szerint az ajtó eladásából a Julien's aukciósház 2-4000 dollárt remélt, a licit azonban hamar kilőtt, már 22 ezer dollárnál (majdnem 8 millió forintnál) tart – és csak szeptemberben zárul le.